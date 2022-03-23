В Херсоне российские оккупанты планируют ввести в оборот рубли

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские захватчики с апреля планируют ввести в оборот рубли. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Сергея Хланя в Фейсбуке.

Митинг в Херсоне - фото из открытых источников

"С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в оборот рубли. Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и скорее всего выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", — говорится в сообщении Сергея Хланя.

Также депутат Херсонского облсовета отметил, что Херсонщину постепенно затаскивают в рублевую зону. Хлань призвал игнорировать расчеты в рублях.

"ХНР все ближе. Но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!" – заявил Сергей Хлань в своем сообщении в Фейсбуке.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Генштабе рассказали о ситуации на границе Беларуси и Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ, часть отдельных подразделений армии Беларуси вернулась в места постоянной дислокации. Возможно, речь идет о десантниках, о которых сообщало минобороны Беларуси. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и несколько взяли в плен.

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