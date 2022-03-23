В Херсоне российские оккупанты планируют ввести в оборот рубли

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские захватчики с апреля планируют ввести в оборот рубли. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Сергея Хланя в Фейсбуке.
Митинг в Херсоне - фото из открытых источников
Также депутат Херсонского облсовета отметил, что Херсонщину постепенно затаскивают в рублевую зону. Хлань призвал игнорировать расчеты в рублях.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Генштабе рассказали о ситуации на границе Беларуси и Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ, часть отдельных подразделений армии Беларуси вернулась в места постоянной дислокации. Возможно, речь идет о десантниках, о которых сообщало минобороны Беларуси. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.
Также "Комментарии" писали, что оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и несколько взяли в плен.
Читайте на портале "Комментарии": в ОП просят партнеров сделать четыре шага, чтобы помочь победить Россию. Советник главы ОП отметил, что партнеры могут коренным образом изменить течение боевых действий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Алекс
сегодня, 14:24
Не оккупанты, а освободители, нацистские вы козлы! Ради вас Россия старается, чтобы в стране был мир и порядок!