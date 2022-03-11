В двух украинских городах не сработала воздушная тревога во время обстрелов

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Карина Ожерельева
В Луцке во время обстрелов военного аэропорта не сработала система оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видеообращение городского головы Луцка Игоря Полищука в Фейсбуке.
Система оповещения - фото из открытых источников
Также в Ивано-Франковске раздались взрывы, однако сирены не было.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента сообщили, насколько опасна ситуация на Чернобыльской АЭС. По словам советника руководителя Офиса президента Подоляка, совсем не удивительно, что Россия стреляет в атомные блоки и ведет бой у ядерных объектов, ведь кафиры ведут войну в духе средневековья. Также советник главы ОП напомнил, что сейчас никто не понимает реальную ситуацию на ЧАЭС, ведь МАГАТЭ пока не получает необходимых данных по мониторинговой системе безопасности.
Также "Комментарии" писали, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов.
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