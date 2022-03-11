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В двух украинских городах не сработала воздушная тревога во время обстрелов

В Луцке и Ивано-Франковске не сработала сирена

сегодня, 13:18
Автор:

Карина Ожерельева
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В Луцке во время обстрелов военного аэропорта не сработала система оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видеообращение городского головы Луцка Игоря Полищука в Фейсбуке.

В двух украинских городах не сработала воздушная тревога во время обстрелов

Система оповещения - фото из открытых источников

"Вообще не сработала система оповещения, которой руководят ВСУ. Военная администрация будет расследовать, почему так произошло. Предварительная тревога была в 4:47 утра, затем был в 4:55 отбой. В 5:45 раздались взрывы и только в 5:49 включили сигнал тревоги, чтобы в дальнейшем передавать его на системы оповещения. В Ивано-Франковске также нанесли воздушный удар по аэродрому и также не сработали системы оповещения", — сообщил Полищук в своем видеообращении.

Также в Ивано-Франковске раздались взрывы, однако сирены не было.

"Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали со временем! Реагируйте на сирены", — написал в Фейсбуке городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента сообщили, насколько опасна ситуация на Чернобыльской АЭС. По словам советника руководителя Офиса президента Подоляка, совсем не удивительно, что Россия стреляет в атомные блоки и ведет бой у ядерных объектов, ведь кафиры ведут войну в духе средневековья. Также советник главы ОП напомнил, что сейчас никто не понимает реальную ситуацию на ЧАЭС, ведь МАГАТЭ пока не получает необходимых данных по мониторинговой системе безопасности.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов.


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Источник: https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/posts/5099230730142557
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