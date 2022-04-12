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Главная Новости Оборона 2022 Украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику с помощью дрона
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Украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику с помощью дрона

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 18:03
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают "демилитаризировать" армию оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в социальной сети Facebook. 

Украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику с помощью дрона

ВСУ

Наши воины с помощью дрона уничтожили очередную единицу бронетехники противника. 

"День не прошел даром. Улучшаем общую статистику потерь противника.", — пишут защитники Украины. 

В подтверждение своим словам воины опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что Александр Усик создал благотворительный фонд: что известно. Фонд будет оказывать гуманитарную помощь переселенцам, вооруженным силам, военным. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Мариуполе погибли представители международного благотворительного фонда15 марта здание фонда в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. Семь человек погибли, среди них были двое сотрудников фонда. По словам нардепа оккупанты с особой ненавистью совершают обстрелы пункты с гуманитарной помощью. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Портал "Комментарии" сообщал о том, что Минобороны назвало промежуточные цели РФ перед второй попыткой захватить всю Украину. Восток и юг – это промежуточные цели России. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что на юге Украины ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат противника. Им оказался беспилотник "Орлан-10". Наши воины показали, как выглядит подбитая техника врага. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашей статье. 


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Источник: https://www.facebook.com/59ompbr.com.ua
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