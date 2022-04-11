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На юге Украины ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат противника (ВИДЕО)

Орлан-10 был сбил украинскими десантниками

сегодня, 18:20 comments1380
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили вражеский беспилотник в небе над нашей страной. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат противника (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, нашим десантникам удалось уничтожить очередной российский БПЛА "Орлан-10". 

"Сегодня, в одном из районов выполнения задач на юге страны, сбит многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10"", — пишет Генеральный штаб ВСУ. 

В подтверждение своим словам воины опубликовали видео, на котором запечатлен "приземленный" летательный аппарат противника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты вербуют несовершеннолетних украинцев в прифронтовых областях, — СБУ. Информацию врагу о дислокации войск ВСУ подростки передать не успели. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что у Кремля новая цель войны против Украины: о чем такого рода заявления – кому теперь угрожает РФ. Россия переходит от угроз Украине к угрозам всему западному миру. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что потери экономики Украины за последнюю неделю войны выросли еще на 12,2 млрд долларов. Общие потери экономики Украины, понесенные в ходе войны, составляют 564-600 млрд долларов. Читайте об этом подробнее в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в ВР предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину. В случае невыполнения нормы о возвращении нарушитель наказывается лишением свободы на 5-10 лет.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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