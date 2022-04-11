На юге Украины ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат противника (ВИДЕО)

Украинские воины уничтожили вражеский беспилотник в небе над нашей страной. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, нашим десантникам удалось уничтожить очередной российский БПЛА "Орлан-10".

"Сегодня, в одном из районов выполнения задач на юге страны, сбит многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10"", — пишет Генеральный штаб ВСУ.

В подтверждение своим словам воины опубликовали видео, на котором запечатлен "приземленный" летательный аппарат противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты вербуют несовершеннолетних украинцев в прифронтовых областях, — СБУ. Информацию врагу о дислокации войск ВСУ подростки передать не успели. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что у Кремля новая цель войны против Украины: о чем такого рода заявления – кому теперь угрожает РФ. Россия переходит от угроз Украине к угрозам всему западному миру. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что потери экономики Украины за последнюю неделю войны выросли еще на 12,2 млрд долларов. Общие потери экономики Украины, понесенные в ходе войны, составляют 564-600 млрд долларов. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в ВР предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину. В случае невыполнения нормы о возвращении нарушитель наказывается лишением свободы на 5-10 лет.

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