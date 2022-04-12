Минобороны назвало промежуточные цели РФ перед второй попыткой захватить всю Украину

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Карина Ожерельева
Восток и юг – это промежуточные цели перед последующей попыткой России захватить всю территорию Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
ВСУ - фото из открытых источников
Также заместитель министра обороны назвала юг и восток Украины стратегическими целями российских оккупантов. По словам Анны Маляр, ситуация в этих регионах "очень трудная".
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей. Три миллиона — это средства от продажи билетов на благотворительный матч "Олимпиакос" — "Шахтер". Такую сумму руководство клуба направит на закупку средств защиты и медикаментов для ВСУ, финансирования волонтерских организаций, а потребности медиков и поддержки пострадавших от войны детей.
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