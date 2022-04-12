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Минобороны назвало промежуточные цели РФ перед второй попыткой захватить всю Украину

Восток и юг – это промежуточные цели России

сегодня, 17:05
Автор:

Карина Ожерельева
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Восток и юг – это промежуточные цели перед последующей попыткой России захватить всю территорию Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Минобороны назвало промежуточные цели РФ перед второй попыткой захватить всю Украину

ВСУ - фото из открытых источников

"Юг также сегодня, как и восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Это те целые промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как поцелиться на всю Украину во второй раз. Потому что впервые они это делали в 2014 году", – заявила Анна Маляр.

Также заместитель министра обороны назвала юг и восток Украины стратегическими целями российских оккупантов. По словам Анны Маляр, ситуация в этих регионах "очень трудная".

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей. Три миллиона — это средства от продажи билетов на благотворительный матч "Олимпиакос" — "Шахтер". Такую сумму руководство клуба направит на закупку средств защиты и медикаментов для ВСУ, финансирования волонтерских организаций, а потребности медиков и поддержки пострадавших от войны детей.

Читайте на портале "Комментарии": наличный курс доллара стабилизируется: в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке. НБУ заморозил курс доллара и евро до конца войны.


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