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Украинские военные уничтожили российскую батарею ЗРК "Бук" (ВИДЕО)

Батарея была уничтожена вместе с обслугой

сегодня, 17:22
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы нанесли очередной удар по позициям противника. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские военные уничтожили российскую батарею ЗРК "Бук" (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы ДШВ ВСУ совместно с другими подразделениями ВС Украины уничтожили батарею российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". 

"Очень красиво горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно", — отметили в Командовании ДШВ ВСУ. 

По данным наших военных, батарея была уничтожена вместе с обслугой. 

Также Командование десантно-штурмовых войск опубликовало видео с места событий. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин нашел новую причину войны в Украине – винит Запад. Президент РФ хотел достучаться до Запада, но не услышал ответа на свои призывы и решил начать войну против Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Минобороны сообщили о новом приказе защитникам МариуполяГлава оборонного ведомства Украины рассказал подробности. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что "Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова". Переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается — Маляр. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что минус миллион долларов: украинские морпехи мастерски уничтожили вражескую бронетехнику (ВИДЕО). Бойцы ВСУ дают достойный отпор оккупантам. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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