Украинские военные уничтожили российскую батарею ЗРК "Бук" (ВИДЕО)

Украинские артиллеристы нанесли очередной удар по позициям противника. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы ДШВ ВСУ совместно с другими подразделениями ВС Украины уничтожили батарею российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

"Очень красиво горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно", — отметили в Командовании ДШВ ВСУ.

По данным наших военных, батарея была уничтожена вместе с обслугой.

Также Командование десантно-штурмовых войск опубликовало видео с места событий.





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