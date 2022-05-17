Минус миллион долларов: украинские морпехи мастерски уничтожили вражескую бронетехнику (ВИДЕО)

Морские пехотинцы вместе с воинами Сил специальных операций ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты во взаимодействии с воинами Сил специальных операций ВС Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили российскую БМП-3.

"Вот так пылает более 1 миллиона долларов российских налогоплательщиков. Именно столько стоит БМП-3... Эти деньги можно было бы использовать на более полезные дела, однако путинская военная машина тратит их на оружие, чтобы сегодня убивать украинцев. Но наши воины знают, как эффективно проводить настоящую "демилитаризацию" и продолжают уничтожать российских военных, приближая тем самым Победу Украины", — отмечает СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что терпение закончилось: что не так с Гетманцевым – почему во время войны бизнес ставит вопрос ребром. Особенно остро несправедливые правила ведения бизнеса предприниматели почувствовали во время войны и теперь прямо требуют отставки Гетманцева.

Читайте также о том, что шантаж по-русски: как преодолеть продовольственный кризис в мире – что может изменить ситуацию. Продовольственный кризис, вызванный блокирование морских портов в Украине, уже привел к повышению цен на продукты.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Крым и мирные переговоры: о чем говорит смена риторики Кремля – есть ли смысл говорить о деоккупации. О деоккупации Крыма можно будет более отчётливо говорить, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

Также "Комментарии" информировали о том, что руководство "Укрзализныци" изменилось – решение Кабмина. На должности членов правления общества назначены Владимир Крот, Роман Черницкий и Вячеслав Еремин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!