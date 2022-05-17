"Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявления представителей Госдумы РФ о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов". Об этом она сообщила во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" 17 мая.

Анна Маляр - фото из открытых источников

Анна Маляр считает, что данное заявление представителей Госдумы РФ направлено на внутреннюю пропаганду.

"По Госдуме это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", — сообщила Анна Маляр.

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