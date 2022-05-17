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"Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"

Переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается - Маляр

сегодня, 15:55
Автор:

Денис
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявления представителей Госдумы РФ о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов". Об этом она сообщила во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" 17 мая.

"Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"

Анна Маляр - фото из открытых источников

Анна Маляр считает, что данное заявление представителей Госдумы РФ направлено на внутреннюю пропаганду.

"По Госдуме это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", — сообщила Анна Маляр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у Путина рассказали, на какой мир по окончании войны Россия готова согласиться. Песков заинтриговал миром, на который согласиться Россия в войне против Украины. 

Читайте также о том, что на Банковой назвали причины, почему переговоры с Россией на паузе. Сегодня вообще речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что что должен сделать Кабмин для сохранения страны в условиях войны – мнения экспертов. Специалисты рассказали, что нужно сделать Украине для сохранения страны. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что российские военные все еще пытаются выполнить задание Путина, – военный эксперт. Задание Путина — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. 





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SG5BxVuAo4Q
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