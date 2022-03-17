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Украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, ехавших в сторону Каменки (ВИДЕО)

Украинские военные остановили движение российских полков, пытавшихся прорваться в сторону Каменки

сегодня, 15:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Русская колонна двух оккупантских полков пыталась прорваться в сторону Каменки. Однако украинским военным удалось остановить их. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Фейсбуке.

Украинские военные уничтожили колонну двух российских полков, ехавших в сторону Каменки (ВИДЕО)

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Украинские военные уничтожили вражескую технику близ города Изюма в Харьковской области.

"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", — заявил Валерий Залужный.

Украинской армии удалось остановить врага, заминировав поле. На видео, опубликованном Валерием Залужным в Фейсбуке, можно увидеть уничтоженные российские танки.

Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович объяснил, возможно ли сейчас деблокировать Мариуполь. По словам Арестовича, российские оккупанты вызвали в Мариуполе гуманитарную катастрофу. В таких сложных условиях среди оставшихся в городе марупольцев оккупанты сразу начинают распространять пропаганду, в частности фейки, призванные рассорить людей и расколоть мысли.

Также "Комментарии" писали, что российские оккупанты грубо и массированно уничтожают местное население в городах вокруг Киева.

Читайте на портале "Комментарии": с начала войны российские оккупанты нанесли по Житомирской области 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека. По словам главы Житомирской ОВА, российские оккупанты разрушили и повредили более 200 зданий. Среди них враг разрушил более 65 жилых домов.


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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1098663387645060/
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