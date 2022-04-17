Украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов (ФОТО)

На Харьковском направлении были уничтожена колонна подразделений морской пехоты оккупантов, а также военная техника вражеских войск. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, украинским воинам десантно-штурмовых войск удалось нанести мощные удары по противнику на Харьковском направлении. В результате были уничтожены пять танков и десять единиц бронетанковой техники (БМП и БТР).

Также отмечается, что вместе с этим была уничтожена колонна подразделений морской пехоты оккупантов.

На канале Государственной пограничной службы Украины опубликовали фото блестящей работы украинских защитников.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какая ситуация в Украине 17 апреля, на 53 день войны. В Генштабе рассказали, что сейчас делают российские оккупанты на разных направлениях. Подробности читайте в нашем материале





Сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в селе Ягодное, что на Черниговщине, мирных жителей практически месяц оккупанты удерживали в подвале одной из школ. Всего в подземелье находилось 360 человек, в том числе пенсионеры и дети. За время, пока российские военные держали в подвале людей, там умерло 12 человек. Их имена переносили в специальные списки, которые местные делали на стенах в подвале.





любые переговоры с российскими оккупантами заведомо обречены на провал, о чем говорят многие предыдущие встречи и их "результат". Эксперты прокомментировали ситуацию в Мариуполе и считают, что война в Украине будет глобальной и затяжной, а переговоры с РФ

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