logo

BTC/USD

40441.09

ETH/USD

3043.81

LTC/USD

113.58

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов (ФОТО)

Наши защитники продолжают уничтожать российскую военную технику и живую силу

сегодня, 12:40
Автор:

Мокрик Анастасия
Поделитесь публикацией:

На Харьковском направлении были уничтожена колонна подразделений морской пехоты оккупантов, а также военная техника вражеских войск. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. 

Украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов (ФОТО)

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, украинским воинам десантно-штурмовых войск удалось нанести мощные удары по противнику на Харьковском направлении. В результате были уничтожены пять танков и десять единиц бронетанковой техники (БМП и БТР).

Также отмечается, что вместе с этим была уничтожена колонна подразделений морской пехоты оккупантов.

На канале Государственной пограничной службы Украины опубликовали фото блестящей работы украинских защитников. 

Украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов (ФОТО) - фото 2

Украинские военные разгромили колонну подразделений морской пехоты оккупантов (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какая ситуация в Украине 17 апреля, на 53 день войны. В Генштабе рассказали, что сейчас делают российские оккупанты на разных направлениях. Подробности читайте в нашем материале

Сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в селе Ягодное, что на Черниговщине, мирных жителей практически месяц оккупанты удерживали в подвале одной из школ. Всего в подземелье находилось 360 человек, в том числе пенсионеры и дети. За время, пока российские военные держали в подвале людей, там умерло 12 человек. Их имена переносили в специальные списки, которые местные делали на стенах в подвале. 

Эксперты прокомментировали ситуацию в Мариуполе и считают, что война в Украине будет глобальной и затяжной, а переговоры с РФ любые переговоры с российскими оккупантами заведомо обречены на провал, о чем говорят многие предыдущие встречи и их "результат".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DPSUkr/3471
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!