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Тюрьма в подвале: на Черниговщине оккупанты почти месяц держали в плену людей

Пока оккупанты удерживали мирных людей в подвале, от несносных условий умерли 12 человек

сегодня, 11:20
Автор:

Мокрик Анастасия
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В селе Ягодное, что в Черниговской области, российские оккупанты практически месяц удерживали мирных граждан в подвале школы. 360 человек были вынуждены сидеть без света, тепла, еды и воды. Об этом в едином телемарафоне новостей рассказала Екатерина — одна из местных жительниц, которая находилась в том самом подвале. 

Тюрьма в подвале: на Черниговщине оккупанты почти месяц держали в плену людей

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Тюрьма в подвале: на Черниговщине оккупанты почти месяц держали в плену людей - фото 2

Местная жительница Екатерина. Фото — скриншот эфира телемарафона (ICTV)

По словам женщины, захватчики удерживали людей в подвале с 3 по 30 марта. В подземелье есть шесть небольших помещений, в которых все это время удерживали 360 человек. На одного человека было по половине одного квадратного метра. Оккупанты выпускали людей всего один раз в день на улицу. 

Тюрьма в подвале: на Черниговщине оккупанты почти месяц держали в плену людей - фото 3

Подвал, где удерживали жителей Ягодного. Фото — скриншот эфира телемарафона (ICTV)

"Нас российские оккупанты под дулом автомата привели сюда. Здесь находилось до 400 человек. Были старики, лежачие люди, молодые, где-то до 60 детей было и даже двухмесячный ребенок был. Самой старшей женщине было 93 года", — рассказала Екатерина. 

В самой большой комнате в подвале проживали сразу 136 людей. Спать приходилось сидя  и стоя. 

"Сутками мы сидели. Могли нас не выпустить вообще из помещения. В туалет ходили в ведро", — добавила Екатерина. 

Из-за невыносимых условиях в этом подвале на глазах у других пленников умирали пожилые люди. Всего в период с 3 по 30 марта в подвале умерло 12 человек. 

Со слезами на глазах Екатерина рассказала о том, что дети рисовали на стенах различные рисунки, пока находились в заточении. Из них — украинские флаги, надписи "нет войне, цветы, сердечки и прочее. 

Тюрьма в подвале: на Черниговщине оккупанты почти месяц держали в плену людей - фото 4

Детские рисунки на стенах в подвале. Фото — скриншот эфира телемарафона (ICTV)

Рядом с рисунками написаны на стенах фамилии убитых и погибших в этом подвале. Есть отдельный список расстрелянных оккупантами людей и отдельный список с умершими от ужасных условий. 

Тюрьма в подвале: на Черниговщине оккупанты почти месяц держали в плену людей - фото 5

Список расстрелянных людей. Фото — скриншот эфира телемарафона (ICTV)

Тела погибших и расстрелянных по несколько дней лежали в котельной. Когда оккупанты разрешили похоронить людей, тут же начался обстрел с их стороны. 

Местный житель рассказал, что пока люди были на кладбище, по ним начали стрелять. Первый удар был в дерево. 

"Мы попадали. Нас не задело. Кто упал в яму и задрал к верху ноги, тому попало по ногам. Зацепило девочку, отца и сына. Они хоронили родственника. Затем только батюшка отпевает, тут же второй обстрел по нам", — сказал мужчина. 

Поэтому местных приходилось наспех рыть ямы и бросали людей в братские могилы, чтобы похоронить их. 

Ягодное и соседняя Ивановка были стратегическими на пути российских оккупантов к Чернигову. Половина домов разрушены. Только 31 марта оккупанты покинули село. 

"31 марта пришли наши. Мы так были рады, что пришли наши солдаты. Мы с ними обнимались", — говорит Екатерина. 

Заминированные улицы до сих пор расчищают взрывотехники.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, какая ситуация в Украине на 53-й день войны. В генштабе рассказали, что сейчас делают вражеские война. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что какие потери понесли российские оккупанты за 53 дня войны на территории Украины. 


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