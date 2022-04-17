"Нам нужно готовиться к затяжной войне": эксперты о ситуации в блокадном Мариуполе и переговорах с РФ

В своем новом обращении Владимир Зеленский акцентировано коснулся темы блокадного Мариуполя. По его словам, или партнеры немедленно дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, чтобы удалось снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его, или должен идти переговорный путь, где роль партнеров тоже должна быть определяющей. При этом ранее в интервью украинским СМИ президент заявил, что уничтожение защитников Мариуполя, чем активно занимается Россия, может поставить точку в переговорном процессе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какой путь в ситуации с Мариуполем видится наиболее реальным.

Мариуполь. Фото - Telegram канал Андрющенко Time

"Война будет долгосрочной"

По словам политического эксперта Александра Антонюка, уже понятно, что эта война будет, к сожалению, не краткосрочной, как многим бы хотелось в Украине и мире (что Россия после того, как мы отбили ее первую волну открытой агрессии, отступит), а – глобальной. Долгосрочной.

"А потому, – отмечает эксперт, – наиболее реальный вариант по Мариуполю, в моем понимании, не деблокада, а деоккупация. И, как после деоккупации Ирпеня, Бучи и многих других украинских городов, мир ужаснется преступлениям россиян. Правда, в случае с Мариуполем, мы можем говорить скорее о части преступлений, которые станут достоянием общественности. Многое оккупанты постараются скрыть, пользуясь тем, что установили относительный контроль над городом. Там уже работают мобильные крематории… Также происходит массовая кража наших граждан, которых агрессор вывозит на территорию РФ. И пока неясно, какой процент из них удастся разыскать".

Переговоры, считает Александр Антонюк, проводить можно и нужно, с акцентом на вовлечение в них наших зарубежных партнеров. Вот только рассчитывать на подвижки вряд ли стоит.

"Попытки той же Турции открыть "зеленые коридоры" из Мариуполя, в том числе морские, пока не увенчались успехом. Потому я мало верю в успешность переговоров с агрессором, – признался политэксперт. – И, судя по тому, что говорит президент Украины, он уже тоже не особо рассчитывает на переговоры после всех зверств, что натворили и творят россияне. Похоже, мы перешли некий Рубикон в переговорных процессах. И у большинства украинцев есть понимание, что договориться с Москвой нереально. Любые переговоры – это мягкая или жесткая капитуляция Украины. Мы на это не пойдем. Так что нам нужно готовиться к затяжной войне. Именно по этому, акцентирую, Мариуполь будет ждать деоккупация", — считает эксперт.

"В Мариуполе, к сожалению, инициатива в руках россиян"

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили, сам переживший многие ужасы в Мариуполе, но сумевший вырываться оттуда, рассуждает так:

"На мой взгляд, любые переговоры с российскими оккупантами заведомо обречены на провал, о чем говорят многие предыдущие встречи и их "результат". В Мариуполе, к сожалению, инициатива в руках россиян, несмотря на героическое сопротивление украинских военных. Потому агрессор будет требовать от команды Зеленского полной капитуляции, как и в феврале. Силовой вариант деблокады Мариуполя более реалистичный, но самостоятельно провести такую операцию командование Украины не в силах. Я думаю, что тяжелое вооружение и самолеты, которые мы хотим получить от Запада, не являются залогом успеха. Когда я три недели находился в блокированном Мариуполе, то военные и некоторые гражданские изо дня в день муссировали информацию о том, что якобы 1-3 украинских бригад вот-вот прорвут окружение. За фасадом этой бравады скрывалось отчаяние и осознание всей безнадежности положения дел в Мариуполе. Ведь малейшая ошибка в планировании операции по освобождению города приведет к большим потерям среди украинских военных".

"Запад все еще надеется ограничиться санкциями и точечными поставками оружия"

Георгий Кухалейшвили подчеркивает, что Мариуполь расположен вблизи российской границы и сепаратистского образования "ДНР". И ничто не мешает россиянам перебрасывать подкрепления любых масштабов для сопротивления гипотетическому украинскому контрнаступлению.

"Основной акцент в СМИ, что понятно, делается на успехах украинской армии на фронте. И возможный мощный провал в Мариуполе станет серьезнейшим ударом, в том числе по команде Зеленского, – поясняет эксперт. – Ну, а США и их союзники по НАТО не хотят более основательно вмешиваться в российско-украинский конфликт, особенно на мариупольском направлении, где при любых раскладах будут ожесточенные бои. Запад все еще надеется ограничиться санкциями и точечными поставками оружия. В противном случае они бы уже давно провели военную операцию против российских войск в Украине ради принуждения агрессора к миру под эгидой НАТО. Во всяком случае, так было в Югославии в 1999 году".

По мнению Георгия Кухалейшивили, нежелание команды президента США Джо Байдена, руководства Франции или Германии увеличить военную помощь Украине объясняется нежеланием полностью рвать отношения с РФ, терять нить для диалога с Путиным.

"К сожалению, ядерное оружие России в сочетании с непредсказуемостью режима Путина воспринимается на Западе как угроза. Видимо, они опасаются, что в ответ на масштабную военную помощь Украине, РФ стянет мобильные ракетные комплексы к границам стран-членов НАТО или устроит провокацию в странах Балтии. В таком случае, вступление НАТО в войну против России станет неизбежным, а этого не хочет ни Байден, ни Макрон, ни Шольц", – резюмирует политолог-международник.

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