53-ий день войны: какая сейчас ситуация в Украине

По состоянию на 17 апреля у оккупантов существуют проблемы с обеспечением, а также низкое морально-психологическое состояние. Об этом сообщили на странице Генштаба Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, продолжается передвижения вражеских подразделений в Украину с таких областей РФ как Курская, Брянская, Воронежская. Отмечается, что оккупантам удалось накопить запасы боеприпасов, несмотря на проблемы с обеспечением.

В Генштабе подчеркнули, что в подразделениях российских захватчиков, которые на линии столкновения, уровень недовольства среди личного состава значительно увеличивается. Жалобы от российских военных поступают на технику, которая нередко выходит из строя, питание, отсутствие топлива, а также на отсутствие ротации.

Ситуация в Украине

Волынское и Полесское направление. Активных действий не ведется. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

Северское направление. Остается больной вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по Сумской и Черниговской областям.

Слобожанское направление. Российские военные продолжают частичную блокировку Харькова. Регулярно ведутся обстрелы жилых районов. Значительных изменений в передвижении не наблюдается.

Донецкое и Таврическое направления. По Мариуполю продолжаются авиаудары со стороны российских оккупантов. Также проводились штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация уточняется.

Южнобужское направление. Усилия врага сосредоточены на удержании позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, среди 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР была проведена проверка боеспособности с участием ФСБ РФ. Подразделения оказались неготовыми к ведению боев.

Также в Генштабе отмечают, что российские захватчики продолжают применять насилие к людям на временно оккупированных территориях Украины. Более того, такие действия военных поощряются со стороны командования.

За сутки на территории Луганской и Донецкой областей украинские военные отбили десять вражеских атак. Кроме того, были уничтожены танки (15), автомобильная (10) и бронированная техника (24), артиллерийские самолеты (3) противника.

Группировкой ВСУ за сутки были поражены 13 воздушных целей: самолет, вертолет, 5 БПЛА и 6 крылатых ракет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Херсонской области украинские военнослужащие произвели несколько метких выстрелов из ПТРК "Корсар" и ликвидировали оккупантов. ВСУ уничтожили российскую колонну с "Тиграми" и БМП. Экипаж попытался спастись из горящей техники и убежал.

Также издание "Комментарии" информировало, что украинские военные уничтожили российскую технику в Черниговской области и показали блестящий результат своей работы. В Генштабе опубликовали фотографии разбитой техники оккупантов. Подробнее читайте в нашем материале.

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