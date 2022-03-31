Украинские пограничники накрыли огнем пехотинцев РФ, пытавшихся атаковать позиции ВСУ

Украинские пограничники прикрыли своих собратьев и уничтожили российских пехотинцев, которые хотели внезапно атаковать позиции ВСУ возле Марьянки Донецкой области. Как сообщают "Комментарии", об этом сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Фейсбуке.

Пограничники накрыли огнем оккупантов – Государственная пограничная служба Украины

"Вчера вечером бойцы пограничного подразделения, которое сейчас защищает Украину в районе Марьинки, сорвали вражескую попытку скрытой атаки. Пограничники обнаружили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась в направлении позиции бойцов Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие Госпогранслужбы гостеприимно угостили захватчиков огнем из автоматических гранатометов и пулеметов. После этого враг залег — навечно", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Также пограничники сообщили, что за время войны враг атаковал упомянутый пограничный пункт около 40 раз – артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией. Однако пограничники вместе с защитниками других составляющих Сил обороны Украины отважно держат свои позиции и наносят противнику значительные потери.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Донбассе украинские бойцы накрыли огнем огромное скопление техники врага и штаб кадыровцев. на восточных территориях Украины украинские военные дают отпор оккупантам и прекрасно "ведут ответный огонь".

Также "Комментарии" писали, что в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений.

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