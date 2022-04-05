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Украинские десантники уничтожили топливозаправщик и несколько танков оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ успешно проводит демилитаризацию противника

5 апреля 2022, 18:15
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники уничтожили топливозаправщик и несколько танков оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Сообщается, что нашим защитникам удалось уничтожить несколько танков и топливозаправщик российских войск. 

"Сегодня в одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ.". — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Также десантники опубликовали видео с поля боя. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Укрпочта предоставляет услуги на освобожденных территориях: что рассказало руководство. Укрпочта доставляет пенсии и платежи жителям более 5 тысяч населенных пунктов Украины. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что украинские пограничники вышли на госграницу в Черниговской области. Теперь наши воины обеспечивают охрану государственной границы. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинские десантники сбили новейший российский ударный вертолет из ПТРК "Стугна". Наши воины опубликовали видео, которое демонстрирует мастерское уничтожение вражеского летательного аппарата. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что измена и коллаборанты: генпрокурор рассказала, сколько расследуется дел и кого подозревают. Прокуроры открыли более 600 производств по фактам измены и коллаборационизма. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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