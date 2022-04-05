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Украинские пограничники вышли на госграницу в Черниговской области

Наши воины обеспечивают охрану государственной границы

5 апреля 2022, 16:10
Автор:

Денис
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Украинские подразделения ГПСУ вышли на государственную границу на Черниговщине. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командование "Север" в социальной сети Facebook. 

Украинские пограничники вышли на госграницу в Черниговской области

Украина

Наши воины взяли под охрану еще одну часть государственной границы на севере Украины. 

"Подразделения ГПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи" — сообщает ОК "Север". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как готовятся украинские спортсмены и какая ситуация со спортом: рассказал министр. Многие украинские спортсмены ушли на фронт, некоторые уезжают за границу на тренировки и соревнования. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что китайские компании в обход санкций хотят по дешевке покупать российский газ — Bloomberg. Китайские импортеры в обход санкций уже приобрели несколько партий сжиженного газа из России. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что били, издевались, спускали собак и держали на морозе: как оккупанты издевались над украинскими военными. Людмила Денисова рассказала, как РФ издевалась над украинскими военнослужащими. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов, технику и живую силу оккупантов в Запорожской области. Наши воины героически защищают Украину от агрессора. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
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