Украинские пограничники вышли на госграницу в Черниговской области

Украинские подразделения ГПСУ вышли на государственную границу на Черниговщине. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командование "Север" в социальной сети Facebook.

Украина

Наши воины взяли под охрану еще одну часть государственной границы на севере Украины.

"Подразделения ГПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи" — сообщает ОК "Север".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как готовятся украинские спортсмены и какая ситуация со спортом: рассказал министр. Многие украинские спортсмены ушли на фронт, некоторые уезжают за границу на тренировки и соревнования. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что били, издевались, спускали собак и держали на морозе: как оккупанты издевались над украинскими военными. Людмила Денисова рассказала, как РФ издевалась над украинскими военнослужащими. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов, технику и живую силу оккупантов в Запорожской области. Наши воины героически защищают Украину от агрессора. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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