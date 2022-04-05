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Десантники сбили новейший российский ударный вертолет из ПТРК "Стугна" (ВИДЕО)

Украинские десантники попали в новейший российский вертолет

5 апреля 2022, 16:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинские десантники из 95-й бригады сбили новейший российский вертолет Ка-52 благодаря противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) "Стугна". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Десантники сбили новейший российский ударный вертолет из ПТРК "Стугна" (ВИДЕО)

ВСУ - фото из открытых источников

"Сегодня 5 апреля на Харьковщине, противотанковое подразделение 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины уничтожил разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 "Аллигатор". Воины Десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм во время уничтожения противника", — говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Также Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины отметило, что это уже второй раз, когда житомирские десантники уничтожают вражеские воздушные цели с помощью противотанковых средств.


Как сообщали ранее "Комментарии", ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты российских оккупантов, которые были запущены по разным областям Украины. Ночью, 5 апреля, два Су-35 российских оккупантов нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами. Ракеты летели с территории Белоруссии.

Также "Комментарии" писали, что в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН.

Читайте на портале "Комментарии": конгрессмены просят от Байдена дать Украине ракеты и самолеты.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=302037985345918&ref=sharing
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