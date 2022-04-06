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Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и спецназ оккупантов (ФОТО)

Спецназ осуществлял охрану подразделения РЭБ

6 апреля 2022, 19:16
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают стоять на защите нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штумовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и спецназ оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, наши воины-десантники ликвидировали спецназ РФ, который охранял подразделение радиоэлектронной борьбы. 

"Воины 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС российской федерации. Охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного Управления генерального штаба ВС РФ", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и спецназ оккупантов (ФОТО) - фото 2

Фото: Командование ДШВ ВСУ

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ и спецназ оккупантов (ФОТО) - фото 3

Фото: Командование ДШВ ВСУ

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что вместо Стамбула – Будапешт: Орбан заявил о предварительном согласии Путина на встречу с Зеленским. По словам Орбана, ответ Путина на предложение о встрече был положительным, но у него есть свои условия для этого. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение. Американские и западные чиновники сообщили, что Путин не отказался от попыток взять Киев. Читайте об этом в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Людмила Денисова рассказала, что оккупанты похищают украинцев. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области бойцы теробороны захватили БМП-3 оккупантов (ВИДЕО). Российская БМП-3 теперь будет обращена против своих бывших хозяев.


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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