В Запорожской области бойцы теробороны захватили БМП-3 оккупантов (ВИДЕО)

Защитники Запорожского края пополняют свой автопарк за счет техники оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, бойцы 110 бригады Территориальной обороны ВСУ захватили вражескую технику, которую те утопили в речке.

"Потомки запорожских казаков, которые сейчас служат в 110 бригаде ТРО ВСУ, очень хозяйственные, а еще они хорошо плавают и потому уже имеют собственную новейшую БМП-3", — сообщают в СтратКоме ВСУ.

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен трофей наших воинов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что России сторонятся, как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Против того, чтобы продолжать отстаивать интересы России высказался ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что украинцы создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова. Драка проходит под народную песню "Ой в лузі червона калина".

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