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В Запорожской области бойцы теробороны захватили БМП-3 оккупантов (ВИДЕО)

Российская БМП-3 теперь будет обращена против своих бывших хозяев

6 апреля 2022, 17:12 comments1301
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края пополняют свой автопарк за счет техники оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В Запорожской области бойцы теробороны захватили БМП-3 оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, бойцы 110 бригады Территориальной обороны ВСУ захватили вражескую технику, которую те утопили в речке. 

"Потомки запорожских казаков, которые сейчас служат в 110 бригаде ТРО ВСУ, очень хозяйственные, а еще они хорошо плавают и потому уже имеют собственную новейшую БМП-3", — сообщают в СтратКоме ВСУ. 

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен трофей наших воинов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что России сторонятся, как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Против того, чтобы продолжать отстаивать интересы России высказался ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле. 

Читайте также о том, что Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей. Глава Европейской комиссии заявила, что Европа рассмотрит новые санкции по импорту энергоносителей из России. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинцы создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова. Драка проходит под народную песню "Ой в лузі червона калина". 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине могут ужесточить наказание для уклонистов: что их ждет. Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, которым предлагает ужесточить наказание от призыва на службу. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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