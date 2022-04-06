Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

Российские оккупанты похищают украинских мирных мужчин и выдают их за "военнополненных". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Людмила Денисова - фото из открытых источников

По словам Денисовой, есть показания, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ.

Украинских мужчин переодели в военную форму и вынуждают участвовать в пропагандистских видеороликах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате гражданских стало также известно от освобожденного из российского плена украинского военного, который рассказал о том, что в СИЗО в Курске (Россия) находятся более 40 украинских мирных жителей.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине", — заявила Денисова.

Как сообщали ранее "Комментарии", России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они убеждены, что больше не видят возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей и является международным преступником.

Также "Комментарии" писали, что Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей.

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