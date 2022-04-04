logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские артиллеристы уничтожили большое скопление техники оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские артиллеристы уничтожили большое скопление техники оккупантов (ВИДЕО)

Артиллеристы ВСУ накрыли огнем ангар с вражеской техникой

4 апреля 2022, 14:41 comments6130
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские артиллеристы уничтожили большое скопление техники оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Артиллеристы ВСУ в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и показали, как уничтожают оккупантов. Об этом сообщается на странице Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook. 

Сообщается, что прицельным огнем артиллерии удалось уничтожить десятки единиц техники противника, которую они пытались спрятать на ферме. 

"Метким огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим", — сообщают наши военные. 

По информации Оперативно-тактической группировки "Восток", российская армия потеряла около сорока единиц автомобильной техники. 

Также воины опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что власти Грузии помогают России обходить санкции – украинская разведка. Власти Грузии разрешили контрабанду подсанкционных товаров в РФ через свою территорию. 

Читайте также о том, что идет подготовка к бою: какой риск обострения на Донбассе – есть ли возможность эвакуировать людей. Украинские силы готовятся к новому российскому наступлению на востоке страны, поскольку Москва наращивает там свои войска. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны сообщили, что на самом деле означает отход российских войск – "это не капитуляция оккупантов". Минобороны сообщает, что на самом деле означает перемещение российских войск и какие риски остаются. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Полесье под угрозой: Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал о возможных планах России. Полесье под угрозой ударов РФ


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/otueast/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!