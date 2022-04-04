Украинские артиллеристы уничтожили большое скопление техники оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Артиллеристы ВСУ в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и показали, как уничтожают оккупантов. Об этом сообщается на странице Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что прицельным огнем артиллерии удалось уничтожить десятки единиц техники противника, которую они пытались спрятать на ферме.

"Метким огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим", — сообщают наши военные.

По информации Оперативно-тактической группировки "Восток", российская армия потеряла около сорока единиц автомобильной техники.

Также воины опубликовали видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что власти Грузии помогают России обходить санкции – украинская разведка. Власти Грузии разрешили контрабанду подсанкционных товаров в РФ через свою территорию.

Читайте также о том, что идет подготовка к бою: какой риск обострения на Донбассе – есть ли возможность эвакуировать людей. Украинские силы готовятся к новому российскому наступлению на востоке страны, поскольку Москва наращивает там свои войска.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны сообщили, что на самом деле означает отход российских войск – "это не капитуляция оккупантов". Минобороны сообщает, что на самом деле означает перемещение российских войск и какие риски остаются.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Полесье под угрозой: Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал о возможных планах России. Полесье под угрозой ударов РФ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!