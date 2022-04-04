В Минобороны сообщили, что на самом деле означает отход российских войск – "это не капитуляция оккупантов"

В Украине, несмотря на уход российских оккупантов с некоторых территорий, до сих пор остается высокий риск эскалации и вероятность ракетных ударов, в том числе и по крупным городам. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Анна Маляр - фото из открытых источников

"Несмотря на то, что Киевская область, Черниговская и даже из Сумской сегодня происходит перемещение и вывод, на самом деле это не означает его капитуляцию. На самом деле враг концентрирует свои силы в других регионах. Часть войск выводит в Беларусь и там их укрепляет, перегруппировывает, там укрепляет личный состав", — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляра, на восточных территориях Украина остается значительная угроза, потому что это цель оккупантов.

"И Харьков, Харьковская область, Донецкая область, Луганская область. Мы знаем страшную историю, то, что сейчас происходит с Мариуполем, это тоже цель врага. Есть ракетные удары уже и по Одессе", — сообщила в эфире Маляр.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава британской разведки заявил, что казни мирных украинцев были частью плана Путина.

Также "Комментарии" писали, что Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

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