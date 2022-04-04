Полесье под угрозой: Генштаб рассказал о возможных планах России

На Полесском направлении "высока вероятность" ракетно-бомбовых ударов самолетами РФ, действующими с белорусских аэродромов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Генштаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Уничтожена техника оккупантов - Генштаб ВСУ022

В сообщении Генштаба отмечается, что оккупанты могут целиться по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 12.00 4 апреля зафиксировано заметное перемещение Восточного военного округа и воздушно-десантных войск из Беларуси на территорию России.

"Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем", — сообщается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армии (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа находятся в районах Речицы и Ямполя, что в Гомельской области в Беларуси.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны сообщили, что на самом деле означает уход российских войск – "это не капитуляция оккупантов".

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