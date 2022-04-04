logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Полесье под угрозой: Генштаб рассказал о возможных планах России
commentss НОВОСТИ Все новости

Полесье под угрозой: Генштаб рассказал о возможных планах России

Полесья под угрозой ударов РФ

4 апреля 2022, 13:49 comments3552
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На Полесском направлении "высока вероятность" ракетно-бомбовых ударов самолетами РФ, действующими с белорусских аэродромов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Генштаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Полесье под угрозой: Генштаб рассказал о возможных планах России

Уничтожена техника оккупантов - Генштаб ВСУ022

В сообщении Генштаба отмечается, что оккупанты могут целиться по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 12.00 4 апреля зафиксировано заметное перемещение Восточного военного округа и воздушно-десантных войск из Беларуси на территорию России.

"Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем", — сообщается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армии (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа находятся в районах Речицы и Ямполя, что в Гомельской области в Беларуси.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны сообщили, что на самом деле означает уход российских войск – "это не капитуляция оккупантов".

Читайте на портале "Комментарии": Блинкен заявил, что Россия в войне против Украины провалилась по всем трем фронтам. Российское руководство провалило все ключевые цели, актуальные еще до вторжения российских войск в Украину.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/287562393556846
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!