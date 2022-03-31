Тероборона в Киевской области устроила оккупантам горячий прием (ФОТО)

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Карина Ожерельева
В Киевской области территориальная оборона уничтожила пять единиц вражеской техники и личный состав российских оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Министерство обороны Украины в Телеграмме.
Уничтожена техника российских оккупантов - Минобороны Украины
Также Министерство обороны Украины опубликовало фото уничтоженной бойцами территориальной обороны техники российских оккупантов.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похитили 12-летнюю девочку во время эвакуации людей из Мариуполя. Ребенок пытался эвакуироваться из города вместе с местными жителями. Офис генерального прокурора отмечает, что Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Также "Комментарии" писали, что на Донбассе украинские бойцы накрыли огнем огромное скопление техники врага и штаб кадыровцев. На восточных территориях Украины украинские военные дают отпор оккупантам и прекрасно "ведут ответный огонь". В частности, отмечается, что артиллерийцы ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и ликвидировали штаб кадыровцев.
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