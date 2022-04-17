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Российский оккупант рассказал жене о расстреле украинки: перехват разговора

Российский военный рассказал по телефону, как его сослуживец убил украинскую женщину

сегодня, 13:25
Автор:

Мокрик Анастасия
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Зверствам, которые оккупанты совершают на нашей земле, нет предела и тому появилось еще одно подтверждение. СБУ опубликовала очередной перехват разговора российского военного с женой, в котором он рассказывал, что расстреливают украинских женщин. 

Российский оккупант рассказал жене о расстреле украинки: перехват разговора

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Как передает источник, "герой", разговаривающий с женой, ранее был мобилизован россиянами так называемой "ЛНР". В разговоре он рассказал о жестоком убийстве его коллегами украинки: 

"…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи**а. Я говорю, вы ее хоть закопайте. Он ее взял и за ноги потянул куда-то".

Оккупант объяснил, что у расстрелянной женщины якобы брат был в "Азове". Поэтому его сослуживцы убили её. 

Услышав подробности убийства, на том конце провода прозвучало лишь: "Все, хватит". 

"Воин якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хоть зарыть убитую. Вот как на самом деле смотрится русское "освобождение"! Мы освободим нашу землю от этой нечисти. А изверги будут наказаны!", — отметили в СБУ.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские военные разгромили колонну российских оккупантов, а также уничтожили большое количество техники захватчиков. В Сети опубликовали фото.

Эксперты высказали свое мнение касаемо ситуации в Мариуполе. По их мнению, наиболее реальный вариант по Мариуполю — не деблокада, а деоккупация. Также, по их словам, украинцам следует приготовиться к глобальной и затяжной войне. 


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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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