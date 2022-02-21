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Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР"

Пасечник и Пушилин просят признать так называемые "ЛДНР"

сегодня, 16:18
Автор:

Денис Подставной
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Главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник обратились к президенту Российской Федерации. Об этом пишет издание Корреспондент.

Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР"

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Как сообщает издание, сегодня, 21 февраля, Денис Пушили и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании "республик".

Также в материале сайта Корреспондент указывается, что главы так называемых "ЛДНР" просят предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Луганской области боевики обстреляли автозаправочную станцию. Она расположена в городе Счастье. Сообщается, что из-за обстрела АЗС загорелась, а затем произошел взрыв. Кадры с места событий опубликовал у себя на странице Антон Геращенко. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Путин собирает Совбез Российской Федерации. К каким "сюрпризам" готовиться Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие именно вопросы будут обсуждаться во время заседания Совбеза. Читайте об этом в нашей статье. 

Читайте также о том, что Резников оценил вероятность нападения на Киев с территории Беларуси. Заявление Резникова прозвучало на фоне продолжения военных учений в Беларуси. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Портал "Комментарии" сообщал о том, что в Минобороны РФ уже сообщили о якобы вторжении украинских войск в Россию, заявив о погибших. Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4449555-v-ldnr-obratylys-k-putynu-za-pryznanyem
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