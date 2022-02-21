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В Луганской области боевики взорвали АЗС (ФОТО)

АЗС в Счастье вспыхнула, а затем взорвалась

сегодня, 15:15
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 21 февраля, боевики с оккупированной территории обстреляли город Счастье, что в Луганской области. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook. 

В Луганской области боевики взорвали АЗС (ФОТО)

Антон Геращенко - фото МВД

По информации Геращенко, в результате обстрела загорелась, а затем взорвалась автозаправочная станция. 

"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", – пишет Геращенко, в посте с опубликованными снимками с места событий.  

В Луганской области боевики взорвали АЗС (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что стоит за заявлениями Парижа и есть ли повод говорить о "договорняке" с Путиным. Эксперты рассказали, почему внезапная гиперактивность Эммануэля Макрона в вопросе эскалации на границе Украины вызывает много вопросов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном. Джонсон убежден, что дипломатия все еще может сработать для сдерживания агрессии России. Также британский политик отметил, что в дискуссиях, касаемо ситуации вокруг нашего государства обязательно нужно учитывать позицию правительства Украины. Читайте об этом в нашей статье. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Федеральная служба безопасности России заявили об уничтожении погранпункта в Ростовской области. В службе опубликовали кадры с места событий и заявили, что снаряд был выпущен с территории Украины. Отмечается, что пострадавших нет. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ato/v-schaste-vzorvalas-avtozapravka-v-rezultate-obstrela-boevikov-foto-1982773.html
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