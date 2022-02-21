В Луганской области боевики взорвали АЗС (ФОТО)

Сегодня, 21 февраля, боевики с оккупированной территории обстреляли город Счастье, что в Луганской области. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Антон Геращенко - фото МВД

По информации Геращенко, в результате обстрела загорелась, а затем взорвалась автозаправочная станция.

"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", – пишет Геращенко, в посте с опубликованными снимками с места событий.





Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

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