В Луганской области боевики взорвали АЗС (ФОТО)

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Денис Подставной
Сегодня, 21 февраля, боевики с оккупированной территории обстреляли город Счастье, что в Луганской области. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Антон Геращенко - фото МВД
По информации Геращенко, в результате обстрела загорелась, а затем взорвалась автозаправочная станция.
"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", – пишет Геращенко, в посте с опубликованными снимками с места событий.
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
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