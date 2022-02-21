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Резников оценил вероятность нападения на Киев с территории Беларуси

Заявление Резникова прозвучало на фоне продолжения военных учений в Беларуси

сегодня, 14:43
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление по поводу вероятности нападения войск России на Киев с территории Беларуси. Об этом сообщают Факты.

Резников оценил вероятность нападения на Киев с территории Беларуси

Алексей Резников - фото из открытых источников

Резников заявил, что в настоящее время в Беларуси 9 тысяч российских военных, а также немало военной техники.

"Хочу сказать, для тех, кто говорит, что будет нападение на Киев с белорусской стороны — извините, но это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого якобы окружения — да, это работает", — отметил министр под время брифинга.

Резников также добавил, что направил письмо министру обороны Беларуси Виктору Хренину и попросил через белорусского атташе сегодня, 21 февраля, провести с ним телефонный разговор.

Глава Минобороны планирует спросить у Хренина, что происходит и почему РФ не выводит войска из Беларуси, хотя день окончания учений уже прошел.

Министр обороны Беларуси Хренин ранее отметил, что военные учения продолжили "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.

Также "Комментарии" писали, что Минобороны отреагировало на решение РФ покинуть войска в Беларуси.


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Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituka/20220221-reznikov-oczinyv-jmovirnist-napadu-na-kyyiv-z-bilorusi/
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