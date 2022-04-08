Озвучили приблизительное количество погибших в Чернигове - десятки тел невозможно узнать

В Чернигове в результате обстрелов и бомбардировок российской армии погибли около 700 человек. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал мэр города Владислав Атрошенко на брифинге, который транслировал "Укринформ".

Разрушенное здание в Чернигове - фото из открытых источников

"Я могу назвать приблизительную цифру – это 700 человек. Это совокупно военных и гражданских. Кроме того, есть 70 тел непознанных, которые мы не можем идентифицировать, кто это за люди", – сообщил городской голова Чернигова.

Кроме этого, по словам мэра города, около 40 человек считаются пропавшими без вести. Атрошенко отметил, что их можно считать погибшими, ведь в последний раз многих из них видели возле зданий и автомобилей, которые впоследствии были уничтожены оккупантами.

"Есть понимание причин, но доказательств нет", — отметил мэр Чернигова.

По информации Атрошенко, сейчас в Чернигове 80-95 тысяч человек. К началу войны 24 февраля в городе жили 285-290 тысяч человек.

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