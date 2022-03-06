Обстрел мирных российских городов: СНБО сообщил о новой провокации Кремля

Россия ищет новые способы оправдания своей агрессии против Украины, поэтому вскоре агрессор планирует обстрел находящихся вблизи с украинской границей мирных жилых кварталов российских городов, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу пресс-службы СНБО в Twitter.

Заявление пресс-службы СНБО – страница пресс-службы СНБО в Twitter

Как сообщает пресс-служба СНБО, Владимир Путин может прибегнуть к обстрелу мирных российских городов из-за того, что его попытка захватить всю Украину потерпела фактическое поражение.

"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. Ночью вблизи Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили все возможные средства огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается. Также подразделениям артиллерии ВСУ удалось 6 раз нанести огневой поражение противнику на путях его продвижения и в районах сосредоточения.

Также "Комментарии" писали, что под Николаевом разгромили оккупантов: большинство из них — бывшие украинские военные.

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