Не долетел на "учения": ВСУ уничтожили вертолет оккупантов (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении очередного летательного аппарата противника. Об этом сообщают Сухопутные воска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, наши защитники "приземлили" еще один вертолет противника.

"Слава нашим подразделениям ПВО! Ми-35 не долетел на "учения"", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео с места событий. На кадрах можно увидеть обломки уничтоженного летательного аппарата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Вооруженные силы Украины разбили колонну оккупантов: захвачены военные трофеи. Украинские воины дают достойный отпор противнику. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что за месяц войны оккупанты использовали более тысячи ракет: сколько вооружения еще осталось. В Пентагоне рассказали о ракетах, которые Россия может использовать в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что когда в Украине закончится война: мольфарка назвала приблизительную дату. Украинская мольфарка обещает, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление. Читайте об этом в нашем материале на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что украинцам объяснили, как можно быстро распознать диверсанта. Министерство внутренних дел предоставило перечень признаков, по которым можно определить членов ДРГ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!