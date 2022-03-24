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Не долетел на "учения": ВСУ уничтожили вертолет оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ сбили Ми-35 оккупантов

сегодня, 13:22
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении очередного летательного аппарата противника. Об этом сообщают Сухопутные воска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Не долетел на "учения": ВСУ уничтожили вертолет оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, наши защитники "приземлили" еще один вертолет противника. 

"Слава нашим подразделениям ПВО!  Ми-35 не долетел на "учения"", — сообщают в Сухопутных войсках ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео с места событий. На кадрах можно увидеть обломки уничтоженного летательного аппарата. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Вооруженные силы Украины разбили колонну оккупантов: захвачены военные трофеи. Украинские воины дают достойный отпор противнику. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что за месяц войны оккупанты использовали более тысячи ракет: сколько вооружения еще осталось. В Пентагоне рассказали о ракетах, которые Россия может использовать в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что когда в Украине закончится война: мольфарка назвала приблизительную дату. Украинская мольфарка обещает, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление. Читайте об этом в нашем материале на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинцам объяснили, как можно быстро распознать диверсанта. Министерство внутренних дел предоставило перечень признаков, по которым можно определить членов ДРГ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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