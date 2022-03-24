За месяц войны оккупанты использовали более тысячи ракет: сколько вооружения еще осталось

Россия ровно месяц тому назад начала полномасштабную войну против Украины. За месяц войны российские оккупанты выпустили более 1,2 тысячи ракет. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделали в ABC News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Крылатая ракета - фото из открытых источников

Сообщается, что в РФ осталось еще много вооружения, в том числе ракеты, имеющие класс "земля-воздух" или крылатые.

"Хотя российские военные потратили большую часть запасов ракет, готовых к действиям в Украине, у них еще очень много осталось. Россия имеет более 50% того, что собрала до вторжения. Есть значительное количество крылатых ракет наземного базирования, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", — говорится в сообщении.

Источник в Пентагоне отметил, что на вооружении РФ крылатых ракет воздушного базирования меньше, однако не исключается, что в России могут быть и запасы вооружения.

Как сообщали ранее "Комментарии", Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах. Россия пытается любым способом привлечь вооруженные силы Беларуси к участию в войне против Украины. В ход идут абсолютно все методы от давления на Минск до предложения всяческих преференций – дешевой нефти, газа, кредитов.

Также "Комментарии" писали, что Украина уже на пороге экологической катастрофы. Россия не обращает внимания на то, что множество трупов российских военных просто лежат на обочинах украинских дорог, в полях, на улицах городов и сел, множество обугленных трупов в технике. Таким образом создаются условия для создания в Украине экологической катастрофы.

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