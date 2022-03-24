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ВСУ разбили колонну оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО)

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 13:02 comments2917
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону. Враги теряют свою живую силу и технику. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ разбили колонну оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, на севере Украины наши воины разбили колонну обеспечения армии РФ. 

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", — сообщают в Генеральном штабе ВСУ. 

Военные также опубликовали фотографии с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что будет ли НАТО отправлять войска в Украину и закрывать небо: окончательный ответ Альянса. Как заявил генсек Йенс Столтенберг, страны Альянса не желают спровоцировать полномасштабную войну с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Украина уже на пороге экологической катастрофы: в чем причина. Тела без документов сложно идентифицировать. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что месяц войны позади: какие выводы и прогнозы для Украины. Эксперты рассказали, в чем был главный просчет Кремля и, как события могут развиваться дальше. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов. В период военного состояния приостановлена аттестация на звание доктора наук и изменена форма аттестации студентов. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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