ВСУ разбили колонну оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО)

Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону. Враги теряют свою живую силу и технику. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, на севере Украины наши воины разбили колонну обеспечения армии РФ.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", — сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Военные также опубликовали фотографии с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что будет ли НАТО отправлять войска в Украину и закрывать небо: окончательный ответ Альянса. Как заявил генсек Йенс Столтенберг, страны Альянса не желают спровоцировать полномасштабную войну с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов. В период военного состояния приостановлена аттестация на звание доктора наук и изменена форма аттестации студентов. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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