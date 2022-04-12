Наступление российских оккупантов на Луганщине и Одесщине неожиданно затормозило: в чем причина

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Карина Ожерельева
Дождливая погода тормозит наступление российских оккупантов в Луганской области. А штормовая погода в Черном море мешает русскому десанту высадиться в Одесской области.
Дождь - фото из открытых источников
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что недавно оккупанты начали стягивать тяжелую технику ближе к линии фронта. Однако дождь портит планы российской армии.
Также оперативное командование "Юг" отмечает, что из-за ухудшения погоды десантирование российских войск в Одесской области невозможно.
Как сообщали ранее "Комментарии", в ОП сообщили ключевой момент войны, который "изменит многое для всех". Сражение с российской армией на востоке Украины станет для нашего государства отечественной войной и шансом изменить ход событий.
Также "Комментарии" писали, что Минобороны назвало промежуточные цели РФ перед второй попыткой захватить всю Украину.
Читайте на портале "Комментарии": в СБУ рассказали, как Кремль в 2021 году начал создавать новые "республики" в Украине.
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