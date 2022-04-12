Наступление российских оккупантов на Луганщине и Одесщине неожиданно затормозило: в чем причина

Дождливая погода тормозит наступление российских оккупантов в Луганской области. А штормовая погода в Черном море мешает русскому десанту высадиться в Одесской области.

Дождь - фото из открытых источников

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что недавно оккупанты начали стягивать тяжелую технику ближе к линии фронта. Однако дождь портит планы российской армии.

"Сегодня-завтра должно было начаться наступление. Но сегодня у нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь будет продолжаться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина – это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться по технике. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников", — отметил Гайдай.

Также оперативное командование "Юг" отмечает, что из-за ухудшения погоды десантирование российских войск в Одесской области невозможно.

"В Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, следовательно, если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается", — говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

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