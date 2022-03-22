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Как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси: подробности

Мэр Житомира сообщил, готова ли область к вторжению Беларуси

сегодня, 15:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинская разведка заявила, что Беларусь может приступить к вторжению на территорию Украины на стороне РФ. Мэр Житомира отметил, что область готова к боевым действиям и имеет оружие и технику для "встречи" белорусской армии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире 24 канала.

Как Житомирщина готовится к вероятному вторжению Беларуси: подробности

Украинские военные и украинская техника - фото из открытых источников

Мэр Житомира подчеркнул, что не верит в силы белорусских войск, поэтому понимает их настроение.

"Это будет точно неэффективная армия, если она пересечет границу с Украиной. У нас есть чем их встречать. В то же время у них нет боевого духа", — заявил Сергей Сухомлин в эфире.

По словам мэра Житомира, военные подразделения Беларуси не будут сами заходить. По его мнению, белорусские войска будут размещать вместе с колоннами российских оккупантов для того, чтобы прикрываться ими.


Как сообщали ранее, председатель Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину. Лунин подчеркнул, что Полтавщина остается надежным тылом и занимается гуманитарной помощью и переселенцами.

Также "Комментарии" писали, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен "Чернобаевки", где украинская армия 8 раз подряд авиаударами уничтожила военную технику и личный состав российских оккупантов.

Читайте на портале "Комментарии": украинские военные уничтожили морскую пехоту РФ, готовившуюся штурмовать Одессу. В Одесской областной военной администрации сообщили, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, полностью уничтожена.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WnK8EUB-C4g&t=3s
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