logo

BTC/USD

42826.69

ETH/USD

3013.83

LTC/USD

122.15

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Арестович объяснил феномен Чернобаевки: почему российские оккупанты туда возвращаются
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович объяснил феномен Чернобаевки: почему российские оккупанты туда возвращаются

Стал известным феномен Чернобаевки

сегодня, 13:14 comments2694
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинская армия 8 раз подряд авиаударами уничтожила военную технику и личный состав российских оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал во время информационного телемарафона.

Арестович объяснил феномен Чернобаевки: почему российские оккупанты туда возвращаются

Аэропорт Чернобаевки - Reuters

Арестович отметил, что на территории Херсонщины, в частности на аэродроме в Чернобаевке, российские оккупанты накапливают вертолетную группировку.

"А вертолет только в кино может садиться, где хочешь, летать, где хочешь. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают и еще будут прилетать", – отметил Арестович в эфире телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские военные уничтожили морскую пехоту РФ, которая готовилась штурмовать Одессу. В Одесской областной военной администрации сообщили, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, полностью уничтожена.

Также "Комментарии" писали, что Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Такая встреча может произойти в случае, если наработаны допустимые компромиссы для разговора тет-а-тет.

Читайте на портале "Комментарии": Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Теги:
comments

Обсуждения

Так

сегодня, 13:29

Милости просим ад.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!