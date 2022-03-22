Арестович объяснил феномен Чернобаевки: почему российские оккупанты туда возвращаются

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинская армия 8 раз подряд авиаударами уничтожила военную технику и личный состав российских оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал во время информационного телемарафона.

Аэропорт Чернобаевки - Reuters

Арестович отметил, что на территории Херсонщины, в частности на аэродроме в Чернобаевке, российские оккупанты накапливают вертолетную группировку.

"А вертолет только в кино может садиться, где хочешь, летать, где хочешь. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают и еще будут прилетать", – отметил Арестович в эфире телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские военные уничтожили морскую пехоту РФ, которая готовилась штурмовать Одессу. В Одесской областной военной администрации сообщили, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, полностью уничтожена.

Также "Комментарии" писали, что Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Такая встреча может произойти в случае, если наработаны допустимые компромиссы для разговора тет-а-тет.

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