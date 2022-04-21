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Кремлевские СМИ запустили фейк о «расстреле» людей в Одесской области - "классика бандеровского жанра"

Российские пропагандисты распространяют информацию о расстреле людей работниками СБУ

сегодня, 12:31
Автор:

Карина Ожерельева
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Российская пропаганда распространяет фейковую информацию о предстоящем "расстреле гражданских жителей в Одесской области сотрудниками Службы безопасности Украины, переодетыми в российскую форму" и заявляет, такие способы расправы вроде бы типичны для "бандеровцев". Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Кремлевские СМИ запустили фейк о «расстреле» людей в Одесской области - "классика бандеровского жанра"

Чекисты НКВД - фото из открытых источников

В частности, сообщается, что пропагандист Стариков сказал:

"Это "классика бандеровского жанра". Любой знает, что были многочисленные случаи, когда они переодевались в красноармейскую форму и совершали страшные злодеяния. В том числе начало "волынской резни"".

Центр стратегических коммуникаций в своем сообщении отмечает, что на самом деле именно НКВД занималось созданием псевдобоевки УПА, чтобы дискредитировать сопротивление украинского народа.

Например, известна подробная записка наркома внутренних дел УССР Василия Рясного к главе НКВД Лаврентию Берии от 26 июля 1945 года.

"По состоянию на 20 июня 1945 года всего в западных областях Украины действует 156 спецгрупп с общим количеством 1783 человек... По своему внешнему виду ничем не отличаются от бандитов УПА, что вводило в заблуждение их вожаков", — говорится в упоминавшемся документе.

Как отмечает Центр стратегических коммуникаций, годы уходят, однако методы россиян не изменяются.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Мариуполя продолжают уничтожать технику оккупантов. Украинские воины продолжают героически защищать Мариуполь от агрессора.

Читайте на портале "Комментарии": в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ.


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Источник: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/312800034337318
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