Эвакуация из Мариуполя не состоялась – оккупанты обстреляли зону "Азовстали"

В Мариуполе российские военные 19 апреля объявили "режим тишины", чтобы обеспечить мирным жителям города выход из укрытий завода "Азовсталь", но начали артобстрел зоны меткомбината. Как сообщат "Комментарии", такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.

Азовсталь - фото из открытых источников

"Вчера (19 апреля) был объявлен россиянами режим тишины для обеспечения выхода гражданского населения из укрытий в Азовстали. По маршруту условной эвакуации была согнана пресса на удаленные от завода и бесконечные километры видео о "ждем гражданских из Азовстали". В то же время было подогнана артиллерия и начат артобстрел зоны Азовстали", — говорится в сообщении Андрющенко.

Также Андрющенко отметил, что в таких условиях эвакуция просто невозможна.

"Зато в конце дня пропаганда показала, что "никто не захотел эвакуироваться, потому что украинские военные не пустили". Такое. Ни на что не намекаю. Просто факт из истории", — добавил Андрющенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", Подоляк объяснил, благодаря чему будет освобожден юг Украины — "у государства есть стратегия". Украинские власти имеют планы, как деоккупировать все населенные пункты в южных регионах Украины.

Также "Комментарии" писали, что в "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей. Украинская разведка ГУР МО сообщает об агрессивных действиях россии по поводу оккупационных властей в псевдореспублике "ЛНР", которая не оправдала надежд Кремля и поиски козлов отпущения за поражения на фронте.

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