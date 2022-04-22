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"Для такого нужно большое мастерство": украинские минометчики уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские минометчики в очередной раз продемонстрировали своё мастерство

сегодня, 17:43
Автор:

Денис
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Армия РФ продолжает терять свою технику и живую силу в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

"Для такого нужно большое мастерство": украинские минометчики уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Нашим воинам-минометчикам удалось уничтожить вражеский танк Т-72, который готовился открыть огонь по позициям украинских защитников. 

"Цель поражена миной калибра 120 мм. Чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии несколько километров, нужно большое мастерство. После попадания в танке сдетонировал боекомплект, от взрыва сместил башню, весь экипаж погиб", сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что будет ли пробный НМТ и в каких странах выпускники смогут пройти тестирование. В Украине планируется провести пробный мультипредметный тест для выпускников. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что пппетит России – восток и юг: о чем новые заявления агрессора – к чему готовиться Киеву и Кишиневу. В России перестали скрывать имперские амбиции и уже открыто говорят о намерении оккупировать часть Украины. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что к штурму "Азовстали" в Мариуполе Россия планирует приобщить Росгвардию и ФСБ – украинская разведка. Россия продолжит наступление на завод "Азовсталь". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в разведке объяснили, есть ли для Украины опасность со стороны Беларуси. Белорусские военные массово начинают писать рапорты на увольнение. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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