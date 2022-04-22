"Для такого нужно большое мастерство": украинские минометчики уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Армия РФ продолжает терять свою технику и живую силу в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Нашим воинам-минометчикам удалось уничтожить вражеский танк Т-72, который готовился открыть огонь по позициям украинских защитников.

"Цель поражена миной калибра 120 мм. Чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии несколько километров, нужно большое мастерство. После попадания в танке сдетонировал боекомплект, от взрыва сместил башню, весь экипаж погиб", сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что будет ли пробный НМТ и в каких странах выпускники смогут пройти тестирование. В Украине планируется провести пробный мультипредметный тест для выпускников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что к штурму "Азовстали" в Мариуполе Россия планирует приобщить Росгвардию и ФСБ – украинская разведка. Россия продолжит наступление на завод "Азовсталь". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в разведке объяснили, есть ли для Украины опасность со стороны Беларуси. Белорусские военные массово начинают писать рапорты на увольнение.

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