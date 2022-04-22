В разведке объяснили, есть ли для Украины опасность со стороны Беларуси

Главное управление разведки Министерства обороны Украины объяснило, есть ли для Украины опасность со стороны Беларуси. Как сообщают "Комментарии", соответствующее заявление сделал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

Войска россии и белоруссии - фото из открытых источников

"После того, как российские тактические боевые группы были выведены, активизировались мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил Беларуси. На сегодняшний день около семи батальонных тактических групп находятся у границ. Речь идет о границе с Украиной и границе с Польшей. Они активно проводят мероприятия по боевой подготовке на полигонах, привлекая авиацию, противовоздушную оборону", — заявил в телеэфире Скибицкий.

По словам Скибицкого, это один из факторов для поддержки дисциплины в ВС Беларуси, ведь белорусские военные "массово начинают писать рапорты на увольнение и никто не хочет воевать против Украины".

Как сообщали ранее "Комментарии", восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях: какие работы уже выполнены. В офисе президента рассказали, как восстанавливаются деоккупированные территории в плане восстановления инфраструктуры и продовольственного обеспечения.

Также "Комментарии" писали, что Путин попал в ловушку, которую сам и создал: на какой шаг он может отважиться и означают заявления Джонсона. Пока российский диктатор блефует по поводу применения ядерного оружия и проводит демонстрационные испытания межконтинентальных ракет, а также дает приказы уничтожения украинских городов и совершения военных преступлений в Украине, Европа уже начинает осознавать неотвратимость эскалации конфликта с РФ.

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