К штурму "Азовстали" в Мариуполе Россия планирует приобщить Росгвардию и ФСБ – украинская разведка

Украинская разведка сообщает, что Путин планирует наступать на "Азовсталь" с помощью российских гвардейцев и ФСБ. "Азовсталь", который находится в Мариуполе, защищен украинскими военными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире национального телемарафона.

Азовсталь - Украинская правда

Журналисты попросили Скибицкого прокомментировать то, что Путин не поддержал идею массированно штурмовать "Азовсталь", которую предложил министр обороны РФ Шойгу. Также представитель ГУР подчеркнул, что российские власти, как всегда, лукавят.

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", — заявил Скибицкий.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин попал в ловушку, которую сам и создал: на какой шаг он может решиться и означают заявления Джонсона. Пока российский диктатор блефует по поводу применения ядерного оружия и проводит демонстрационные испытания межконтинентальных ракет, а также дает приказы уничтожения украинских городов и совершения военных преступлений в Украине, Европа уже начинает осознавать неотвратимость эскалации конфликта с РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента рассказали, как восстанавливаются деоккупированные территории в плане восстановления инфраструктуры и продовольственного обеспечения. По состоянию на 22 апреля коммунальщики уже расчистили города Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Харьков и продолжают убирать.

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