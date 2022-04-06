Бойцы ВСУ одним точным ударом уничтожили танк оккупантов в Луганской области (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают стойко держать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как сообщает Генштаб наши защитники уничтожили очередной танк российской армии на Луганском направлении.

"Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенка уничтожили вражеский танк", — пишет Генеральный штаб ВСУ.

В подтверждение своим словам Генштаб ВСУ опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской бронетехники.

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