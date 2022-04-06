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Бойцы ВСУ одним точным ударом уничтожили танк оккупантов в Луганской области (ВИДЕО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

6 апреля 2022, 19:00 comments4358
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают стойко держать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Бойцы ВСУ одним точным ударом уничтожили танк оккупантов в Луганской области (ВИДЕО)

ВСУ

Как сообщает Генштаб наши защитники уничтожили очередной танк российской армии на Луганском направлении. 

"Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенка уничтожили вражеский танк", — пишет Генеральный штаб ВСУ. 

В подтверждение своим словам Генштаб ВСУ опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской бронетехники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что США ввели полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и российского "Альфа-банка". Новый пакет санкций США: под ударом оказались 2 крупнейших банка и дочери Путина. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Генсек НАТО сообщил, сколько будет длиться война в Украине — "готовы к долгосрочной перспективе". Генсек НАТО заявил, что война в Украине может продолжаться годами. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что министр развития общин сообщил, когда в Украине начнется первоочередное восстановление и ремонт. Ремонтные работы в общинах: когда начнут восстановление объектов и кто будет финансировать. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Кулеба назвал единственный способ остановить Путина – "помогите нам сдержать это зло". Кулеба сообщил, что единственный способ предотвратить войну – оказать Украине поддержку. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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