Генсек НАТО сообщил, сколько будет длиться война в Украине - "готовы к долгосрочной перспективе"

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Карина Ожерельева
Хотя РФ сейчас концентрирует свои силы на востоке Украины и готовится там к наступлению, НАТО не видит "никаких признаков" того, что цель Путина по контролю над всей Украиной изменилась. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что война против Украины будет длиться годами. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Йенс Столтенберг - фото из открытых источников
Министры иностранных дел стран НАТО организуют встречи в среду и четверг 6 и 7 апреля, чтобы обсудить усиление поддержки для Украины.
Украина сейчас требует от Запада танки и истребители, кроме уже предоставленных систем обороны.
Как сообщали ранее "Комментарии", России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они убеждены, что больше не видят возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей и является международным преступником.
Также "Комментарии" писали, что Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей.
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