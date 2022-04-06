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Кулеба назвал единственный способ остановить Путина – "помогите нам сдержать это зло"

Кулеба сообщил, что единственный способ предотвратить войну – оказать Украине поддержку

6 апреля 2022, 17:55 comments2092
Автор:

Карина Ожерельева
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Политика сдерживания Путина провалилась. Единственный способ не дать российскому президенту расширить военные действия за пределы Украины – это введение санкций и передача Украине всего возможного оружия. Как сообщали "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

Кулеба назвал единственный способ остановить Путина – "помогите нам сдержать это зло"

Кулеба - фото из открытых источников

Министр иностранных дел обратился к международным партнерам и рассказал, как можно остановить российского президента, чтобы война не вышла дальше с территорий Украины. Для этого необходимо оказать Украине максимальную поддержку в противостоянии оккупантам.

"Единственный способ предотвратить расширение российской войны за пределы Украины — оказать нам полнейшую поддержку. Максимальные санкции. Все оружие. Политика "не провоцировать Путина" в последние годы потерпела неудачу. Помогите нам сдержать это зло сейчас или рискните, что Путин проверит статью 5 позже", – заявил Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

Как сообщали ранее "Комментарии", России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они убеждены, что больше не видят возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей и является международным преступником.

Также "Комментарии" писали, что Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей.

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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1511666059367043072
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