Арестович рассказал, когда в россии начнется кризис восприятия потерь

По словам советника председателя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, кризис потерь в российской федерации начнется после того, как потери российской армии в войне перейдут отметку в 80 тысяч погибших. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Алексей Арестович - фото: Офис президента

"По одним из довоенных расчетов кризис восприятия потерь в РФ начнётся после 80000 погибших. Ещё работать и работать", — написал Арестович.

Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 7 мая россия потеряла порядка 25100 (+200) военнослужащих. Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе.

Напомним, что во время перехвата разговоров россиян между собой стало известно о том, что они деморализованы и терпят значительные потери, а их командиры трусы. Оккупанты пересказывают, что их так отбивают ВСУ, что из передовой есть "только один выход – или 200-й, или 300-й". В разговорах они осознают безысходную ситуацию, в которую попали и стремятся уйти с фронта, чтобы уцелеть. Россиянин рассказывает жене, что на самом деле командование врет о потерях и то количество легкораненых, о которых писали соцсети, это убитые на фронте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что российские войска не оставляют попыток наступления в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над Луганской и Донецкими областями. На Слобожанском направлении войска россии продолжают обстреливать артиллерией населенные пункты вблизи города Харьков. На Изюмском направлении врагом ведется разведка с воздуха с применением БпЛа для уточнения позиций украинских войск.







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