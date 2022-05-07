Оккупационные российские войска не оставляют попыток наступления в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над Луганской и Донецкими областями и удержания сухопутного коридора между указанными регионами и оккупированным полуостровом Крым. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 7 мая.

В Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте на 73 сутки войны России против Украины - фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, на Слобожанском направлении войска россии продолжают обстреливать артиллерией населенные пункты вблизи города Харьков. На Изюмском направлении врагом ведется разведка с воздуха с применением БпЛа для уточнения позиций украинских войск.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупационные войска производят артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяют оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ.

Враг продолжает блокировать подразделения украинской армии в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. За прошедшие сутки оккупанты совершали штурмовые действия для взятия под контроль территорию указанного объекта.

Кроме того, российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. При этом в Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и около двух десятков единиц вражеской техники.

За прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили четырнадцать БПЛА типа "Орлан".

На территории Луганской и Донецкой области наши защитники отбили восемь вражеских атак, уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

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