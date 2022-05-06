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Только один выход: оккупанты рассказывают друг другу об огромных потерях

В армии агрессора пытаются скрывать значительные потери в живой силе

6 мая 2022, 16:58
Автор:

Козлова Альбіна
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Во время перехвата разговоров россиян между собой стало известно о том, что они деморализованы и терпят значительные потери, а их командиры трусы. Об этом сообщают в Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины.

Только один выход: оккупанты рассказывают друг другу об огромных потерях

Фото Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты пересказывают, что их так отбивают ВСУ, что из передовой есть "только один выход – или 200-й, или 300-й". В разговорах они осознают безысходную ситуацию, в которую попали и стремятся уйти с фронта, чтобы уцелеть.

Россиянин рассказывает жене, что на самом деле командование врет о потерях и то количество легкораненых, о которых писали соцсети, это убитые на фронте. Поэтому он стремится выбраться любым способом и не боится трибунала, потому что видел, как беспощадно уничтожают украинцы оккупантов. По его словам, командиры не воюют, а только дают нереальные задачи, а наступать уже практически некому, говорит, что осталось около 50 человек из первоначального количества в 800.

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они ставят такие задачи… Нас уже нет почти. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – либо 200-й, либо 300-й", – рассказал оккупант жене.

Разведчики напомнили, что для сохранения жизни военным оккупационной армии лучше сдаться в плен ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", мнения в Кремле по поводу украинских территорий разделились. Путин не знает, что делать с оккупированными территориями и ждет тактических побед своей армии на востоке. Сейчас он отправил в Мариуполь представителя Сергея Кириенко, заместителя руководителя администрации президента с инспекцией, чтобы понимать, что там происходит. Похоже, что уже не доверяет Дмитрию Козаку и бывшей команде.


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Источник: https://t.me/DIUkraine
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