Украинская армия начала подконтрольную эксплуатацию новой мобильной минометной установки (ФОТО)

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины начали подконтрольную эксплуатацию установок БАРС 8ММК. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна Укроборонпром.

БАРС 8ММК. Фото: Укроборонпром.

БАРС 8ММК, является отечественной мобильной минометной установокой, предназначеной для поддержки действий механизированных подразделений при борьбе с рейдовыми отрядами, диверсионно-разведывательными группами, а также для контрбатарейной борьбы и т.д.

На БАРС 8ММК установлен 120 миллиметровый миномет. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной составляет до 7100 метров. Благодаря своему оборудованию установка может автоматически наводить оружие на цель, восстанавливать положение ствола после выстрела, определять собственные координаты. Кроме того, на её борту имеется метеостанция, учитывая информацию которой, система самостоятельно корректирует условия стрельбы.





Фото: Укроборонпром

Отмечается, что преимуществом "Барса" является скорость перевода из походного положения в боевое и наоборот. Установка делает это в несколько раз быстрее чем подобное вооружение, которое есть на вооружении ВСУ.

Для справки: разработчиком и производителем БАРС 8ММК является ГП "Укроборонсервіс", который входить в состав Укроборонпрома.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Укроборонпром увеличил продажи и вошел в ТОП-100 мировых поставщиков вооружений. Государственный концерн занял 77 место в списке ТОП-100 крупнейших оборонных компаний мира. Концерн увеличил свои продажи в 2020 на 2% процента по сравнению с предыдущим годом.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно сколько заработали предприятия Укроборонпрома за три квартала 2021 года. Представители госконцерна сообщили, что доходы увеличились на несколько процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!