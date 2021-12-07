Укроборонпром увеличил продажи и вошел в ТОП-100 мировых поставщиков вооружений

Государственный концерн "Укроборонпром" увеличил продажи вооружения в 2020 году. Об этом говорится в обзоре результатов деятельности оборонных компаний мира Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Укроборонпром. Фото сайта концерна

Сообщается, что концерн увеличил свои продажи в 2020 на 2% процента по сравнению с предыдущим годом. Оружия и услуг было продано на сумму 1,32 миллиарда долларов. При чем конкретно на продажи вооружения приходится 95%.

Такой результат позволил Укроборонпрому занять 77 место в списке топ-100 крупнейших оборонных компаний мира.

В материале указывается, что в 2020 году в рейтинг 100 крупнейших компаний вошли 26 европейских компаний. На их долю приходился 21 процент от общего объема продаж оружия в ТОП-100 или 109 миллиардов долларов, что выше на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Семь из этих фирм имеют головные офисы в Великобритании, шесть во Франции, четыре в Германии, два в Италии и один каждый в Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Украине.

Фото: SIPRI

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа. Отмечается, что ранее в нашей стране тоже разрабатывали и закупали иностранные БПЛА, но только самолетного типа. Как заявили разработчики, их аппарат сможет нести на себе ракетное вооружение, а также будет хорошо защищен от вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что "Антонов" завершил строительство планера самолета Ан-178, который предназначен для Вооруженных сил Украины. Представители предприятия сообщают, что все работы идут по графику, а подняться в воздух новый самолет сможет уже в первой половине следующего года.

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