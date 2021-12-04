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Доход Укроборонпрома вырос: сколько заработали предприятия концерна

Чистый доход предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" вырос на 6%

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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Чистый доход Укроборонпрома увеличился за последние десять месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте государственного концерна.

Доход Укроборонпрома вырос: сколько заработали предприятия концерна

Укроборонпром. Фото сайта концерна

Чистый доход предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" от реализации товаров, работ и услуг за три квартала 2021 года составил более 26 миллиардов гривен. Для сравнения, это на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 года (24,5 миллиарда гривен), и на 13% больше чем за 9 месяцев 2019-го года (22,5 миллиарда гривен).

Представители концерна сообщают, что при этом чистый финансовый результат за 3-й квартал текущего года составил более полумиллиарда гривен (528 миллионов гривен), что на 69% больше плановых показателей.

Для справки: по состоянию на конец 2020 года в составе Укроборонпрома было 118 предприятий, которые производят, модернизируют и ремонтируют вооружение и военную технику.

В пресс-службе концерна также подчеркнули, что такие финансовые результаты свидетельствуют о стабильной работе предприятий-участников

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине модернизировали реактивный самолет для Воздушных сил. Специалисты Одесского авиационного завода установили на Л-39М современный бортовой тренажерный комплекс. Использование такого воздушного аппарата позволит восстанавливать и поддерживать под наблюдением инструктора навыки пилотов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что "Антонов" продолжает работать над созданием своего транспортного самолета Ан-178. На данный момент команда предприятия уже добилась успехов в этом и полностью завершила строительство воздушного судна, которое будет проходить сертификационные испытания. 


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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/news/cistii-doxid-ukroboronpromu-za-9-misyaciv-zris-na-6
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